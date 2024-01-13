كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية في مباراته مع نظيره الأوزبكي في افتتاح مشواره بكأس آسيا في قطر

الدوحة-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم، هيكتور كوبر، التشكيلة التي سيخوض بها منتخبنا مباراته مع نظيره الأوزبكي اليوم، في مستهل مشواره ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وضمت التشكيلة أحمد مدنية وثائر كروما وأيهم أوسو ومؤيد العجان وعبد الرحمن ويس وخليل الياس وإيزاكيل العم ومحمود الأسود وعمار رمضان وإبراهيم هيسيار وبابلو صباغ.

ويلتقي منتخب سورية مع نظيره الأوزبكي اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب استاد جاسم بن حمد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي أستراليا والهند.

محمد الرحيل

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