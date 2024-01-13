(دلو وماء)… عرض مسرحي لليافعين في ثقافي شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

استضاف المركز الثقافي في مدينة شهبا بالسويداء اليوم عرضاً مسرحياً لليافعين بعنوان ” دلو وماء “، وذلك ضمن فعاليات مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بعدد من المحافظات، تزامنا مع العطلة الانتصافية للمدارس.

وتناول العرض الذي جاء من إعداد وإخراج لجين الهادي على مدار 45 دقيقة قصة رجل عجوز فقير يعمل حدادا توفيت زوجته، ولم يتمكن من دفنها في مقبرة قريته، وأثناء حفره لدفنها في الأرض التابعة لمنزله عثر على جرة من الذهب، لكنه يقع ضحية لطمع عمدة القرية، إلا أن الرجل العجوز ينتصر حين يقرر أن الذهب من حق الجميع في القرية، ويجب أن يوزع عليهم.

وتم خلال العرض استخدام أدوات بسيطة في الديكور لتخدم فكرته، وأعطت روحاً جمالية، إضافة لموسيقا جرى اختيارها بعناية من قبل فوزي الهادي لتتناسب مع روح العمل الذي جرى عرضه بأسلوب فكاهي كوميدي، بما يعرف بكوميديا الموقف التي تظهر براعة الممثلين المشاركين بأدائه، وهم طلال أبو شديد بدور الحداد وجوهر شلغين بدور العمدة وليال الهادي زوجة العمدة ويارا الحكيم بدور الراوي.

وأشارت المخرجة الشابة لجين الهادي في تصريح لـ سانا الثقافية إلى أن العرض المقدم يعلي القيم الإنسانية في واجب التعاملات بين البشر والتي تقوم على الصدق والمحبة، وتحطم الجشع والطمع الإنساني الذي يقودنا إلى العدوانية، ويؤكد مدى حاجتنا للصدق مع أنفسنا كي ننجو كون الجشع والطمع مفسدة كبرى.

وذكر مدير المسرح القومي بالسويداء المخرج رفعت الهادي أن العرض الذي يقدم لأول مرة في المركز الثقافي بمدينة شهبا يندرج ضمن خطة مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة لتوسيع العروض لدورة العام الحالي للمهرجان كي لا تقتصر فقط على مركز مدينة السويداء، مؤكدا أهمية توسيعها أيضاً في الدورات القادمة ليشمل فرح الطفولة مراكز ثقافية أخرى بالمحافظة مثل القريا والمزرعة وشقا وغيرها.

يذكر أن محافظة السويداء تشهد خلال مهرجان مسرح الطفل هذا الموسم تقديم عرضين، الأول دلو وماء في المركز الثقافي في شهبا اليوم وغداً، والثاني الجد بالعمل من إخراج أمل بصار في المركز الثقافي بمدينة السويداء يومي 16و17 من الشهر الحالي.

عمر الطويل

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