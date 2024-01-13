المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 99 التصدي للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مكبدة إياه المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات.

وأكدت المقاومة في بيان اليوم أنها خاضت اشتباكات عنيفة شرق خان يونس مع العدو الإسرائيلي، واستهدفت آلياته بقذيفة (أر بي جي).

وقالت: “إن مقاتلينا دكوا بعدد من قذائف الهاون تجمعاً لآليات الاحتلال جنوب شرق حي الزيتون، واستهدفوا بقذائف الياسين 105 ناقلة جند و4 دبابات ميركافا للعدو شرق مدينة خان يونس، وقضوا على جنديين من مسافة صفر شرق المدينة.

وفجرت المقاومة عبوة مضادة للأفراد في قوة للعدو مكونة من 4 جنود شرق خان يونس، وأوقعتهم بين قتيل ومصاب، كما استهدفت بقذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال، وبصاروخ أرض جو طائرة مروحية للاحتلال، واستهدفوا قوة راجلة للعدو بعبوة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب شرق مدينة خان يونس.

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