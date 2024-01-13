باحث روسي: عقلية الكيان الصهيوني مبنية على العنصرية وتعتمد على الدعم اللامحدود من واشنطن

موسكو-سانا

أكد الباحث الروسي النائب الأول لرئيس لجنة توثيق المشاريع القانونية في الغرفة الاجتماعية لروسيا ألكسندر عسافوف أن “عقلية الكيان الصهيوني مبنية على العنصرية”، وأن عربدة هذا الكيان “ما كان لها أن تكون لولا الدعم الأمريكي اللامحدود”.

وقال عسافوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم: “منطق (إسرائيل) مبني على العقلية العنصرية باستخدام التفوق العسكري المدعوم أمريكياً من خلال بث الرعب على أجنحة الطائرات لإرهاب شعوب المنطقة، دون أن تدرك عدم جدوى هذا التكتيك الإرهابي، ولكن أفعالها تنم عن النوايا التي تخفيها ضد البلدان المجاورة لها”.

واعتبر أن “الوضع المحيط بالخطط (الإسرائيلية) ينبئ بزيادة العنف ضد المدنيين، كما أن أعمال القصف الأمريكية البريطانية على اليمن قد تؤدي إلى توسيع رقعة المواجهات في المنطقة، لذا لابد من تقريب المواقف نحو حلّ القضية الفلسطينية”.

وأوضح عسافوف أن “عربدة الكيان الإسرائيلي في المنطقة ما كان لها أن تكون لولا الدعم الأمريكي اللامحدود له، ولولا التناظر بينهما في عقلية الاحتلال والقتل والدمار”، مشيراً إلى أن “هذا الدعم يخدم برنامج بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

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