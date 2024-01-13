أمطار حمص اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
باحث روسي: عقلية الكيان الصهيوني مبنية على العنصرية وتعتمد على الدعم اللامحدود من واشنطن
2024-01-13
تفعيل الربط السككي بين سورية والعراق محور مباحثات الفرق الفنية المعنية
2024-01-13
محلل سياسي سلوفاكي: مزاعم واشنطن بمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي شمال سورية كاذبة
2024-01-13
برلماني روسي: الغرب و(إسرائيل) يتعمدون التصعيد في المنطقة
2024-01-12
السفير محمد يقدم للرئيس التونسي أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية
2024-01-11
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي والآثاري
2024-01-11
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية
2024-01-10
محليات
مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية ويقدم خدمات طبية لأهالي قرية عفرا بريف دمشق
2024-01-13
غمر 28 منزلاً سكنياً ومئات الهكتارات الزراعية في سهل عكار جراء الأمطار الغزيرة
2024-01-13
الجو بين الغائم جزئياً والماطر وهطولات مصحوبة بالرعد في المناطق الساحلية
2024-01-13
أمطار تعم أغلب المحافظات.. أغزرها 109 مم بريف حمص
2024-01-13
تضرر 26 بيتاً محمياً بطرطوس جراء التنين البحري
2024-01-12
طقس الغد.. الجو غائم ماطر في معظم المناطق
2024-01-12
من مواد بسيطة.. الحرفية وفاء تكريتي تؤسس مشروعها الصغير للمشغولات اليدوية
2024-01-12
رياضة
بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم بثلاثية في الدوري الألماني
2024-01-13
منتخب سورية الأول بكرة القدم يلتقي نظيره الأوزبكي في افتتاح مشاركته بكأس آسيا
2024-01-13
منتخب سورية لكرة القدم للسيدات يخسر أمام نظيره السعودي ودياً
2024-01-12
منتخب سورية للسباحة يرفع رصيده إلى 6 ميداليات في البطولة العربية للفئات العمرية في قطر
2024-01-12
كوبر: درسنا المنتخب الأوزبكي جيداً ولن نوفر جهداً للفوز عليه
2024-01-12
منتخب سورية للسباحة يتابع تألقه في البطولة العربية للفئات العمرية في قطر
2024-01-12
ميدالية جديدة لسورية بالسباحة في البطولة العربية للفئات العمرية في الدوحة
2024-01-11
اقتصاد
ارتفاع سعر غرام الذهب محلياً 13 ألف ليرة
2024-01-13
التجارة الداخلية: العمل جار على إعادة تفعيل قطاع التعاون الاستهلاكي
2024-01-13
زراعة أكثر من 32 ألف هكتار بمحصول القمح بمنطقة الغاب
2024-01-13
ارتفاع أسعار النفط بعد العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
2024-01-12
الروبل يسجل أعلى مستوى أمام الدولار واليورو في 6 أسابيع
2024-01-12
السورية للتجارة تفتتح معرضاً للحمضيات في باب توما بدمشق
2024-01-11
أكثر من 400 شركة في انطلاق معرض موتكس خان الحرير التصديري للألبسة والأقمشة
2024-01-11
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
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أمطار حمص اليوم
2024-01-13
تصوير: سامر الشامي
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Afraa
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مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية ويقدم خدمات طبية لأهالي قرية عفرا بريف دمشق
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باحث روسي: عقلية الكيان الصهيوني مبنية على العنصرية وتعتمد على الدعم اللامحدود من واشنطن
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