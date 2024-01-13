مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية ويقدم خدمات طبية لأهالي قرية عفرا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

وزّع عسكريون روس من مركز التنسيق الروسي اليوم مساعدات غذائية لأهالي قرية عفرا بريف دمشق، كما قدموا لهم عدداً من الأدوية والفحوص الطبية.

وقام العسكريون الروس بتوزيع نحو 300 سلة غذائية على معلمي وموظفي مدرسة السعادة الثانوية وكذلك على الأسر ذات الدخل المحدود في القرية حيث تشمل كل سلة ما يصل إلى 10 كغ من المنتجات الغذائية وبلغ الوزن الإجمالي للمواد الموزعة 3,342 كغ.

وفي إطار العمل الإنساني أيضاً قام العسكريون الروس بنشر مركز طبي وقام رئيس الخدمة الطبية بفحص أهالي القرية المحتاجين للعلاج وتم توزيع الأدوية اللازمة على المرضى بالإضافة إلى توصيات العلاج.

وأعربت إدارة المدرسة عن امتنانها للأصدقاء الروس للمساعدة التي قدموها ودعمهم المستمر للشعب السوري بما يؤكد عمق الصداقة بين روسيا الاتحادية وسورية.

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