تحسن تدفق جريان عدد من الأنهار بالحسكة جراء الهطولات المطرية

الحسكة-سانا

طرأ تحسن على واقع جريان عدد من الأنهار في محافظة الحسكة وتحديداً روافد نهري الخابور الجرجب والزركان جراء الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد العزيز أمين في تصريح لمراسل سانا أن الهطولات المطرية في عموم مناطق المحافظة أدت إلى تحسن واقع جريان الأنهار وخاصة رافدي نهر الخابور، حيث بلغت نسبة تدفق جريان نهر الجرجب 1.5 متر مكعب، بينما بلغت نسبة تدفق الزركان 3.5 متر مكعب.

وأشار أمين إلى أن زيادة تدفق نهري الجرجب والزركان ستسهم في زيادة نسبة تدفق نهر الخابور، ما ينعكس إيجاباً على واقع تخزين سد الباسل جنوب الحسكة البالغة نسبة تخزينه حتى اليوم 84 مليون متر مكعب.

وعمت الهطولات المطرية كل مناطق محافظة الحسكة، وسجلت أعلى نسبة هطول 38 مم في منطقة تل براك، وتراوحت باقي المناطق بين 2 إلى 16 مم حسب نشرة الاستمطار الصادرة عن مديرية الزراعة.

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