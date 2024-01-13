المواصلات الطرقية: فتح عبارات ومسالك تصريف المياه على طريق حمص طرطوس لمنع انسدادها جراء الأمطار

حمص-سانا

قامت ورشات فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص بأعمال فتح لعبارات ومسالك تصريف المياه على محور طريق حمص طرطوس وذلك نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي أدت إلى تجمع المياه في مواقع متفرقة من الطريق.

وبيّن مدير فرع المؤسسة المهندس نبيل عقول في تصريح لسانا أن طريق حمص طرطوس سالك ولم ينقطع السير عليه حتى اللحظة على الرغم من الغزارة المائية غير المسبوقة وأن أكثر المناطق غزارة مائية عليه نعرة وتلكلخ ومفرق الحواش وأماكن متفرقة أخرى لافتاً إلى أن ورشات الفرع على جهوزية تامة في حال تلقيها أي معلومات عن حدوث اختناقات مطرية.

ودعا عقول سائقي المركبات إلى توخي الحذر وعدم السرعة والإبلاغ الفوري عن أي منطقة تتجمع فيها المياه على أي من الطرق المركزية في محافظة حمص.

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