غمر 28 منزلاً سكنياً ومئات الهكتارات الزراعية في سهل عكار جراء الأمطار الغزيرة

طرطوس-سانا

شهدت مناطق سهل عكار بمحافظة طرطوس الليلة الماضية فيضاناً لنهر العروس والنهر الكبير الجنوبي، نتيجة الأمطار الغزيرة التي سادت المنطقة خلال اليومين الماضيين، ما تسبب بغمر مناطق زراعية وبيوت سكنية مجاورة للنهرين.

وبين المهندس عيد سقور رئيس بلدية الكريمة في تصريح لـ سانا أنه نتيجة للفيضانات التي حصلت في النهر الكبير الجنوبي ونهر العروس ونهر أبو الورد غمرت المياه حوالي 25 منزلاً سكنياً في قرية خربة الأكراد و 3 منازل في قرية الكريمة، كما طال الغمر مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في القرى المحيطة (خربة الأكراد والحسنة والرنسية وتل عدس) ولم يتم حصر الأضرار فيها حتى الآن بسبب الغمر التام لهذه الأراضي، كما أنه لم يتم رصد أي حالات غرق أو إصابات بشرية حتى الآن.

بدوره أوضح المهندس علي يونس مدير زراعة طرطوس أن الغزارات المطرية التي تجاوزت الـ 22 مل خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى فيضان النهر الكبير الجنوبي مع نهر أبو الورد مسببة أضراراً كبيرة في مئات الهكتارات الزراعية في القرى المحيطة على طول النهر، كما تسببت بغمر تام لعدد كبير من الأراضي الزراعية التي تنوعت ما بين الزراعات المكشوفة والبيوت المحمية، وحقول الحمضيات.

وأشار يونس إلى أنه لم يتم حتى الآن حصر الأضرار لكون الأمطار مازالت مستمرة حتى الآن.

يشار إلى تضرر 20 بيتاً محمياً جراء تنين بحري ضرب منطقة سهل عكار أول أمس.

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