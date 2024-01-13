كوبا وإيران: العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن انتهاك للقانون الدولي ويعرض المنطقة للخطر

هافانا-نيويورك-سانا

أدانت كوبا العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وفي تغريده له على منصة ” إكس” قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغير: ندين الهجمات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاء الناتو على اليمن في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وحذر رودريغير من أن مثل هذه الأعمال تشجع “إسرائيل” على استمرار ارتكابها الإبادة الجماعية في غزة، مجدداً دعوة بلاده إلى وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق ذاته جددت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة إدانة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وقالت الممثلية الإيرانية خلال جلسة لمجلس الأمن الليلة الماضية: إن الأعمال غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غير مسموح بها وفقا للقانون الدولي و تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر.

وأكدت أن هذا العدوان غير المبرر ينتهك سيادة اليمن والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وكان عدوان أمريكي بريطاني استهدف أمس بثلاث وسبعين غارة العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز، ما تسبب فى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين.