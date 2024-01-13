13 كانون الثاني 1958 – 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية

دمشق-سانا
1559 – تنصيب إليزابيث الأولى ملكة على بريطانيا في كنيسة ويستمنسر في لندن.
1610 – جاليليو جاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار، وذلك بعد 6 أيام من اكتشافه الأقمار الثلاثة الأولى.
1794 – الكونغرس الأمريكي يغير علم الولايات المتحدة ويجعله مكوناً من 15 نجمة و15 خطاً.
1822 – إعلان استقلال اليونان.
1893 – تشكيل حزب العمال في بريطانيا.
1930 – ظهور سلسلة الأفلام الكارتونية ميكي ماوس لأول مرة.
1942 – الحلفاء يعقدون مؤتمراً لبحث محاكمات الحرب العالمية الثانية، ويصدرون إعلان سانت جيمس.
1943 – أدولف هتلر يعلن الحرب الشاملة على الحلفاء.
1953 – إعلان الدستور في يوغوسلافيا واختيار المارشال جوزيف بروز تيتو رئيساً لها.
1958 – 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية.
1966 – الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يختار روبرت ويفر أول مرشح أسود في تاريخ الولايات المتحدة لدخول فريقه الرئاسي.
1966 – الولايات المتحدة تجري تجربة نووية في موقع اختبار بصحراء نيفادا.
1980 – بدء العمل بالدستور في توغو.
2001 – زلزال في السلفادور بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 844 شخصاً.
من مواليد هذه اليوم:
1864 – فلهلم فيين، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911.
1927 – سيدني برانر، عالم أحياء جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002.
من وفيات هذا اليوم:
1906 – ألكساندر بوبوف، فيزيائي روسي.
1923 – ألكسندر ريبو، رئيس وزراء فرنسا.
2009 – منصور الرحباني، موسيقي لبناني.
أعياد ومناسبات:
ليلة رأس السنة الميلادية حسب التقويم اليولياني والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.
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