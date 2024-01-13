13 كانون الثاني 1958 – 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية

دمشق-سانا

1559 – تنصيب إليزابيث الأولى ملكة على بريطانيا في كنيسة ويستمنسر في لندن.

1610 – جاليليو جاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار، وذلك بعد 6 أيام من اكتشافه الأقمار الثلاثة الأولى.

1794 – الكونغرس الأمريكي يغير علم الولايات المتحدة ويجعله مكوناً من 15 نجمة و15 خطاً.

1822 – إعلان استقلال اليونان.

1893 – تشكيل حزب العمال في بريطانيا.

1930 – ظهور سلسلة الأفلام الكارتونية ميكي ماوس لأول مرة.

1942 – الحلفاء يعقدون مؤتمراً لبحث محاكمات الحرب العالمية الثانية، ويصدرون إعلان سانت جيمس.

1943 – أدولف هتلر يعلن الحرب الشاملة على الحلفاء.

1953 – إعلان الدستور في يوغوسلافيا واختيار المارشال جوزيف بروز تيتو رئيساً لها.

1958 – 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية.

1966 – الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يختار روبرت ويفر أول مرشح أسود في تاريخ الولايات المتحدة لدخول فريقه الرئاسي.

1966 – الولايات المتحدة تجري تجربة نووية في موقع اختبار بصحراء نيفادا.

1980 – بدء العمل بالدستور في توغو.

2001 – زلزال في السلفادور بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 844 شخصاً.

من مواليد هذه اليوم:

1864 – فلهلم فيين، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911.

1927 – سيدني برانر، عالم أحياء جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002.

من وفيات هذا اليوم:

1906 – ألكساندر بوبوف، فيزيائي روسي.

1923 – ألكسندر ريبو، رئيس وزراء فرنسا.

2009 – منصور الرحباني، موسيقي لبناني.

أعياد ومناسبات:

ليلة رأس السنة الميلادية حسب التقويم اليولياني والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

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