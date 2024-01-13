غريفيث يدعو مجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لوقف إطلاق النار في غزة

نيويورك-سانا

عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث عن قلقه العميق إزاء تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن غريفيث قوله في إفادة لمجلس الأمن الدولي ليلة أمس: “إذا لم نتحرك، ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها… أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب”.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية بناء على طلب الجزائر العضو العربي الوحيد في المجلس لمناقشة خطر التهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء عدوانه المتواصل.

وكان مجلس الأمن عقد الأربعاء الماضي جلسة مشاورات مغلقة، لمناقشة تنفيذ القرار 2712 الذي صدر في شهر تشرين الثاني الماضي ويدعو إلى “وقف مؤقت وممرات إنسانية عاجلة وممتدة” في جميع أنحاء قطاع غزة لتسهيل توفير السلع والوقود والخدمات الأساسية للفلسطينيين.

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