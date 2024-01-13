وفاة الممثل السوري غسان مكانسي عن عمر ناهز 74 عاماً

حلب-سانا

نعت نقابة الفنانين الفنان غسان مكانسي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 74 عاماً.

مكانسي ممثل ومعد ومخرج إذاعي ومسرحي من مواليد مدينة حلب 1950 شملت أعماله المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما وهو مدير فرقة مسرح الساعة ومدير مسرح نقابة الفنانين وأمين سر النقابة سابقاً.

وكان مكانسي شغل ايضا منصب مدير نادي شباب العروبة للآداب و الفنون وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1976 .

من أهم أعماله التلفزيونية البيوت أسرار وحي المزار وسيرة آل الجلالي والفراري ويوميات مدير عام الجزء الأول وباب الحديد والحقد الأبيض وأياد في الظلام وربيع بلا زهور والهروب إلى القمة وشخصيات على الورق والوردة الأخيرة والعديد من الأعمال الأخرى.

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