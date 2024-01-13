استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد 4 فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال بعد تمكنهم من الوصول إلى إحدى المستوطنات في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل ونفذوا عملية بطولية أدت إلى إصابة عدد من قوات الاحتلال.

كما استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح خلال اقتحامها بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة تجاه الفلسطينيين ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.

واستشهد فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية.

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