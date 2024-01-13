المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في حقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور شمال سورية، والذي تتخذه قاعدة عسكرية غير شرعية لها.

وأوضحت المقاومة في بيان لها أنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة ورداً مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو برشقة صاروخية”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت فجر اليوم برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

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