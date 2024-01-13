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انقطاع الكهرباء عن مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة

2024-01-12

القدس المحتلة-سانا

حذر المكتب الإعلامي في غزة من أن انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات عن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة وتوقف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود جراء العدوان الإسرائيلي.

وأعرب المكتب الإعلامي في بيان عن خشيته من وفاة المرضى في أقسام العناية المركزة وأطفال الحضانة، محملاً جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال.

إلى ذلك أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم عن انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأوضحت الجمعية أن قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة، مشيرة إلى أن طواقمها أجلت اليوم 28 شخصاً من الجرحى ومرافقيهم من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان والنقطة الطبية التابعة لها في جباليا شمال القطاع.

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