انطلاق فعاليات بازار إبداع 15 في حمص لمنتجات المشاريع صغيرة

حمص-سانا

أقامت غرفة تجارة حمص بالتعاون مع مجموعة نساء صغيرات مبدعات لدعم وتسويق المشاريع الصغيرة للسيدات والشباب بازار إبداع بدورته الخامسة عشرة في سفير حمص، تضمن منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية والمأكولات المنوعة والإكسسوارات من عدة محافظات.

وبين إياد دراق السباعي رئيس غرفة تجارة حمص أن الدعم مستمر من غرفة التجارة لهذه المشاريع من كل النواحي، سواء من ناحية تأمين التمويل لبعض هذه المشاريع، والذي تم بالتعاون مع المنظمات الدولية أو التشبيك لتسويق المنتجات بأسواق حمص، مشيراً إلى أن البازار بكل دورة يقدم تجارب ومنتجات جديدة بأفكار إبداعية مع أسعار منافسة عكست تميز السيدات السوريات رغم كل الصعوبات.

بدورها أوضحت غنى الطرشة منظمة بازار إبداع 15 أن عدد المشاركين بلغ 85 من حمص ومحافظات أخرى وأن البازار يشهد مشاركات جديدة في كل دورة.

بدورهم أشار عدد من المشاركين بالبازار إلى أن المعرض هو فرصة مهمة لتسويق منتجاتهم وعرضها والتعريف بها، كما نوه عدد من الزوار بتنوع المنتجات وجودتها، لافتين إلى أنه وفر فرصة للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة في مكان واحد ما يوفر عليهم الوقت والجهد. يذكر أن البازار مستمر عدة أيام.

صبا خيربك

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