تضرر 26 بيتاً محمياً بطرطوس جراء التنين البحري

طرطوس-سانا

أدى التنين البحري والأحوال الجوية التي تسود محافظة طرطوس اليوم إلى أضرار بالزراعات المحمية في منطقة الريحانية وتل كزل بريف طرطوس.

وبيّن رئيس دائرة زراعة طرطوس المهندس سهيل الشيخ في تصريح لمراسل سانا أنه نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة ضرب تنين بحري منطقة الريحانية وتل كزل بريف طرطوس، وألحق أضراراً جسيمة في الزراعات المحمية، و26 بيتاً بلاستيكياً مزروعة بالبندورة والباذنجان والفليفلة والخيار وأغلبها في مرحلة الإنتاج.

ولفت الشيخ إلى أن نسبة الضرر وفق الإحصائيات الأولية 80 بالمئة وتعمل كوادر الزراعة على متابعة حصر الأضرار الناجمة عن التنين البحري لتحديد عدد البيوت ونسبة الضرر بشكل دقيق فور استقرار الأحوال الجوية.

يذكر أن الأحوال الجوية السائدة ونتيجة التيارات الشديدة في محافظة طرطوس أدت أمس لأضرار بالزراعات المحمية طالت 20 بيتاً محمياً في سمريان والخرابة في منطقة سهل عكار.

ذو الفقار ابوغبرا

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