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طقس الغد.. الجو غائم ماطر في معظم المناطق

2024-01-12

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر في معظم المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد وخاصة في المناطق الساحلية ويكون الهطل ممزوجاً بالثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية.

الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية، والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق11 / 6
المنطقة الجنوبية12 / 7
المرتفعات الجبلية4 /  1
المنطقة الوسطى11 /  8
المنطقة الساحلية17 /  10
المنطقة الشمالية10 / 3
منطقة الجزيرة11 /  4
المنطقة الشرقية14 / 6
منطقة البادية10 / 4

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