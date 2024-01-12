شابة من طرطوس تؤسس مشروعها الصغير وعماده العمل اليدوي

طرطوس-سانا

نجحت الشابة ديما رحمون بتأسيس مشروعها متناهي الصغر المتضمن تصنيع مختلف أشكال شجرات الحياة، والتي يتطلب تصميمها الذوق والإتقان، وسط حالة من الشغف والعشق لهذا العمل اليدوي، الذي حقق لها مصدراً إضافياً للدخل.

ديما 27 عاماً وهي طالبة في كلية الكيمياء التطبيقية ومن سكان مدينة صافيتا بطرطوس، قالت خلال حديثها لـ سانا الشبابية: “بدأت مشروعي الذي يحمل اسم “لايف تريز” منذ عام ونصف العام، وتعلمت العمل عليه من إحدى الصديقات التي رأيتها تصمم شجرات الحياة، لأنتقل بعدها إلى مرحلة العمل الفعلي وأحقق نقلة نوعية لجهة استثمار أوقات فراغي بشيء إيجابي وتحقيق الاكتفاء المادي بعمل غير مجهد وممتع في آن واحد إلى جانب عملي كممرضة في عيادة أطفال”.

والمشروع مواده بسيطة حسب ديما وتشمل خرزاً ملوناً وأسلاكاً نحاسية وقطعاً خشبية، موضحة أن تصاميم الشجرات تصلح للزينة في المنازل أو العيادات أو المكاتب وغيرها، وتقدم كهدايا في مختلف المناسبات كونها تتمتع بمنظر جذاب ومميز، مبينة أنها في كل شجرة تصممها تزيد من مهارتها وقدرتها على معرفة أساليب جديدة.

وذكرت ديما أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد بوابة أساسية لتسويق أعمالها التي تلقى إقبالاً جيداً، حيث تتلقى طلبات الزبائن وتصممها تبعاً لرغبتهم من حيث الحجم واللون والنوع، كما أن الآراء تكون محفزة وإيجابية وتمنحها الثقة للاستمرار، مبينة أنها تلقت دعماً كبيراً من أهلها وأصدقائها للمتابعة.

تنبع أهمية العمل اليدوي تبعاً لـ ديما من كونه يمنحها الثقة كونها شابة فاعلة ومنتجة في آن واحد، ويحفزها أكثر على متابعة التعلم والبحث وتطوير تصاميمها، مؤكدة رغبتها بالتوسع أكثر في مجال العمل اليدوي وافتتاح محل خاص بها لعرض منتجاتها، لافتة إلى أنها تصنع كذلك إكسسوارات خاصة بها، كما تمتلك موهبة الغناء وتسعى لمتابعة تحصيلها العلمي.

ودعت ديما كل شابة أو سيدة إلى تعلم حرفة يدوية تحبها لتصبح مصدر دخل إضافي لها، مؤكدة أهمية أن يبدع الإنسان في مجال معين، وأن يعتمد عليه في تفريغ طاقته وملء أوقات فراغه بعمل نافع ومفيد.

هيبه سليمان

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