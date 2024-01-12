العرض الفني التفاعلي (انطلق من نفسك) يفتتح مهرجان مسرح الطفل باللاذقية

اللاذقية-سانا

بمجموعة من الرسائل التحفيزية والتعليمية والتربوية التي قدمها العرض الفني التفاعلي المنوع “انطلق من نفسك” افتتح اليوم على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه وزارة الثقافة في المحافظات، بالتزامن مع العطلة الانتصافية.

مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية والسورية الملهمة في المجالات المختلفة من الأدب والمسرح والرياضة والفن والإعلام والابتكار اختارها مخرج العرض وسام أبو حسين ليقدمها للأطفال كرسائل تحفز الطفل للإيمان بنفسه وقدراته في مواجهة التحديات ليكون ناجحاً ومؤثراً في مجتمعه، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم.

وأشار أبو حسين في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه اختار هذا العام المشاركة بعرض مختلف عن عروضه السابقة يزرع في الطفل الأمل والإيمان بنفسه من خلال اعتماده على التفاعل المباشر مع الطفل وتقديم المعلومة والرسائل التربوية عبر فقرات ترفيهية كالساحر والمهرج والأسئلة التي تتيح للطفل الخروج إلى المسرح وتقديم أفكاره حولها، إضافة للشخصيات المحببة للطفل.

وثمن أبو حسين إصرار وزارة الثقافة وحرصها على استمرارية مهرجان مسرح الطفل وإقامته في كل عام مع بداية العطلة الانتصافية والذي أصبح بمثابة نافذة وفسحة جمالية ثقافية وفنية تهيئ مكاناً مناسباً للطفل والأهل يقضون فيه معاً وقتاً ممتعاً ومفيداً.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر على خشبة مسرح دار الأسد باللاذقية حتى يوم الإثنين القادم عرضين، هما “انطلق من نفسك” إخراج وسام أبو حسين، و”وصية الكنز” إخراج نضال عديرة.

فاطمة ناصر

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