المقاومة العراقية تقصف هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية أنها قصفت بالأسلحة المناسبة هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ هاجمت المقاومة بواسطة السلاح المناسب فجر اليوم هدفين عسكريين صهيونيين في أراضينا المحتلة الأول بالقرب من حديقة نهر الأردن، والثاني في أم الرشراش “ايلات” المحتلة”.

وأكدت المقاومة في بيانها استمرارها باستهداف مواقع العدو.

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