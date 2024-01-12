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عــاجــل المقاومة اللبنانية تستهدف موقعي حانيتا والعاصي وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وتحقق فيهم إصابات مباشرة

المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة

2024-01-12

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المقاومة اللبنانية تستهدف موقعي حانيتا والعاصي وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وتحقق فيهم إصابات مباشرة

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