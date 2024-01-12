المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني روسي: الغرب و(إسرائيل) يتعمدون التصعيد في المنطقة
2024-01-12
السفير محمد يقدم للرئيس التونسي أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية
2024-01-11
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي والآثاري
2024-01-11
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية
2024-01-10
صباغ وقاليباف: مواصلة دعم القضية الفلسطينية
2024-01-10
وزارة الأوقاف: الحج والعمرة للسوريين ستكون هذا العام من دمشق
2024-01-10
صباغ خلال الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين باتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي: نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني ونطالب المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال
2024-01-10
محليات
من مواد بسيطة.. الحرفية وفاء تكريتي تؤسس مشروعها الصغير للمشغولات اليدوية
2024-01-12
مشروع (حياة) لدعم وتمكين المرأة بالسويداء… جهود تدريبية لخدمة التنمية المحلية
2024-01-12
الجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر في معظم المناطق
2024-01-12
بمشاركة 110 سيدات منتجات… افتتاح بازار حلب أحلى
2024-01-11
اللجنة الفرعية الزراعية بالحسكة تبحث نسب تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي
2024-01-11
مباحثات سورية عراقية حول تفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجالات النقل
2024-01-11
مكتب الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدير الزور يقيم دورة تدريبية حول دليل الدعم النفسي الاجتماعي
2024-01-11
رياضة
كوبر: درسنا المنتخب الأوزبكي جيداً ولن نوفر جهداً للفوز عليه
2024-01-12
منتخب سورية للسباحة يتابع تألقه في البطولة العربية للفئات العمرية في قطر
2024-01-12
ميدالية جديدة لسورية بالسباحة في البطولة العربية للفئات العمرية في الدوحة
2024-01-11
غداً انطلاق منافسات النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا
2024-01-11
منافسات قوية ببطولة الجمهورية للكيك بوكسينغ للرجال والسيدات للـ (كي ون)
2024-01-11
ريال مدريد يفوز على أتلتيكو مدريد ويعبر لنهائي السوبر الإسباني
2024-01-11
الاتحاد أهلي حلب يفوز على النفط العراقي ببطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة
2024-01-10
اقتصاد
الروبل يسجل أعلى مستوى أمام الدولار واليورو في 6 أسابيع
2024-01-12
السورية للتجارة تفتتح معرضاً للحمضيات في باب توما بدمشق
2024-01-11
أكثر من 400 شركة في انطلاق معرض موتكس خان الحرير التصديري للألبسة والأقمشة
2024-01-11
روسيا تؤكد تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام 2023
2024-01-11
مزاد لبيع 109 سيارات وآليات في دمشق خلال الشهر الجاري
2024-01-11
تسويق أكثر من 2100 طن من الخضار الشتوي في أسواق الحسكة
2024-01-11
النفط: تعديل المدة الزمنية لتعبئة البنزين أوكتان 95 لتصبح كل 3 أيام
2024-01-11
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سورية تدين العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن وتؤكد أنه محاولة يائسة لحرف أنظار الرأي العام عن جرائم “إسرائيل”
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أكثر من 400 شركة في انطلاق معرض موتكس خان الحرير التصديري للألبسة والأقمشة
تركيب أول 3 معينات سمعية لـ 3 أطفال مستفيدين من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة- فيديو
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العدل الدولية تبدأ محاكمة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة
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بمشاركة سورية… انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية
صباغ وقاليباف: مواصلة دعم القضية الفلسطينية
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المقاومة اللبنانية تستهدف موقعي حانيتا والعاصي وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وتحقق فيهم إصابات مباشرة
المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة
2024-01-12
2024-01-12
shaza
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