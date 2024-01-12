انطلاق مهرجان مسرح الطفل 2024 في تسع محافظات سورية

دمشق-سانا

انطلق مهرجان مسرح الطفل لعام 2023 اليوم في دمشق والمحافظات ويستمر حتى الـ 17 من كانون الثاني الجاري، حيث سيكون أطفال سورية على موعد مع عروض مسرحية منوعة تزامناً مع العطلة المدرسية الانتصافية.

وتشارك في المهرجان الذي اعتادت مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة على إقامته سنوياً فرق مسرحية تحاول مزج الفائدة بالمتعة من خلال العروض التفاعلية الهادفة، حيث ستقدم نحو 33 عملاً بين مسرح الكبار والصغار والدمى والعرائس وخيال الظل “كركوز وعواظ”، وعروضاً فنية في محافظات دمشق- ريف دمشق- حمص- حماة- طرطوس- اللاذقية- حلب- السويداء- الحسكة.

وفي دمشق يستضيف مسرح الحمراء عرضاً فنياً لفرقة أجيال من إخراج مجد أحمد وباسل حمدان اليوم وغداً، أما من مسرح القباني سيكون الأطفال على موعد مع عرضي “لقمان الفهمان” من إخراج بشرى بشير و”الحمار السحري” من إخراج خوشناف ظاظا اللذين سيعرضان كذلك على مسرح مجمع دمر الثقافي يومي الإثنين والثلاثاء، فيما يقدم على مسرح العرائس عرض بعنوان “جحا والأميرة بدور” إخراج تاج ضيف الله.

وفي مراكز دمشق الثقافية يستضيف ثقافي الميدان عرض سعدون الكذاب من إخراج فؤاد المصري، بينما ستعرض في ثقافي المزة مسرحية الدب والعسل للمخرج زهير نعمو، وستقدم في ثقافي جرمانا مسرحيتا الأصدقاء لماهر عطايا والأخوة الصغار لنزار البدين، في حين ستحضر مقالب كركوز وعواظ من عروض خيال الظل في ثقافي صحنايا.

وسيحتضن مسرح ببيلا ثلاثة عروض هي ليلى والذئب من إخراج سعيد عطايا، علي بابا وجحا والكنز لأشرف سرية، بينما سيقدم المخرج نبيل مرعي عرض الثوب على مسرح القطيفة، أما على مسرح ضاحية قدسيا ستقدم ناهد اذن عرض توم وجيري.

وفي المحافظات ستقدم على مسرح مديرية الثقافة في حمص ثلاثة عروض هي ليلى والذئب، سنوايت والأمنيات، وكذلك تستضيف خشبة مديرية ثقافة حماة ثلاثة عروض هي حكاية دهمان، الساحرة والبحيرة، وكوكب السعادة.

وأما الأطفال في طرطوس سيكون بانتظارهم أربعة عروض هي اسكيتشات فلسطينية، أطفال الميديا، نور وصندوق المختار، بينما مسرح اللاذقية سيستضيف مسرحيتي انطلق من نفسك ووصية الكنز.

وسيقدم مسرح الدار الوطنية في حلب ثلاثة عروض هي ماشا والدب، فلة والقط أبو جزمة، وعرض حذاء الطنبوري.

وفي السويداء سيعرض في المركز الثقافي بمدينة شهبا مسرحية دلو ماء ومسرح ثقافي السويداء سيقدم عرض الجد والعمل، وفي الحسكة سيتابع الأطفال على خشبة مسرح مركزها الثقافي عرضي أحلام كسول ولننسج حكاية.

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