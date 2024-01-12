الدفاع الصينية تحذر من مواصلة الاستفزازات الأمريكية حول الصين

بكين-سانا

حذرت وزارة الدفاع الصينية الجيش الأمريكي من مواصلة القيام باستفزازات في البحر والمجال الجوي حول الصين.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشانغ شياو قانغ في تصريح اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “إن السبب الجذري للمشاكل بين الصين والولايات المتحدة في مجال الأمن البحري والجوي يكمن بأن السفن الحربية والطائرات الأمريكية تصل إلى عتبة الصين لخلق المشاكل وتنفيذ الاستفزازات”.

وأضاف: “يجب على الولايات المتحدة أن توقف جميع الاستفزازات الخطيرة وتحد بشكل صارم من تصرفات قواتها على خط المواجهة، لأن ذلك خطوة أساسية لتجنب الحوادث البحرية والجوية”.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يقوم بعمليات طويلة الأمد وواسعة النطاق ومتكررة في البحر والمجال الجوي حول الصين، بالمقابل يقوم الجيش الصيني وفقاً للقوانين الدولية باتخاذ إجراءات مضادة تتسم بطبيعة منضبطة وعقلانية وعلى قدر عال من المهنية.

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