شقيقتان من السويداء جمعتا بين مهارة الرسم والعمل اليدوي

السويداء-سانا

جمعت الشقيقتان الشابتان آلاء ورؤى أبو ترابي بين مهارة الرسم والعمل اليدوي عبر تأسيس مشروع متناهي الصغر للإكسسوارت الخشبية أطلقتاه في محافظة السويداء.

الشابتان آلاء 25 عاماً خريجة هندسة زراعية ورؤى21 عاماً طالبة في كلية الفنون الجميلة بدأتا كما ذكرتا برسم لوحات بسيطة وبيعها للمحال التجارية، ثم انتقلتا لتصنيع الإكسسوارات بفكرة جديدة تعتمد على إدخال الألوان على الخشب الطبيعي برسومات وأحجام مختلفة، ما أعطاهما الحافز للانطلاق بمشروعهما الخاص في هذا المجال.

وتهدف الشقيقتان من مشروعهما كما بينتا خلال حديثهما لـ سانا الشبابية إلى تقديم إكسسوارات متفردة ومختلفة بجوهر جديد غير موجود في الأسواق، إضافة إلى توفير مصدر دخل داعم لهما.

وتجتمع آلاء ورؤى في منزلهما بكل شغف ومحبة لتصنيع الإكسسوار الخشبي الطبيعي والملون والفخاريات واللوحات الخشبية الملونة وذلك بعد إحضار المواد الأولية اللازمة وتصميمها ورسمها وتلوينها وإضافة مواد عازلة عليها، مع إحضار الخشب الطبيعي وإنشاء تصميم خاص به وقصه أو تطعيمه ببعض المواد المضيئة وغيرها.

الشقيقتان تحرصان على التعريف بما تنتجانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المشاركة بالمعارض المحلية للتغلب على الصعوبات التي تعترضهما فيما يتعلق بعدم وجود محل تجاري للعرض لديهما وغلاء أسعار المواد الأولية كما أوضحتا.

وتسعى آلاء ورؤى كما ذكرتا إلى التوسع بمشروعهما وتطويره وتقديم منتجات أخرى جديدة فيه تماشياً مع قيامهما بنشر ثقافة العمل اليدوي عبر إقامة دورات تدريبية لمتدربات قمن لاحقاً بإنشاء مشاريعهن الصغيرة.

ووفقاً لوالد الشابتين المدرس المتقاعد اسماعيل أبو ترابي فإنه شجع مع زوجته ابنتيهما لتحويل هوايتهما إلى مشروع ودعمهما للانطلاق به ضمن الإمكانيات المتاحة، مبيناً أن أعمالهما تلاقي الاستحسان في أي مكان تعرض فيه.

عمر الطويل

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