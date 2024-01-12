الصفدي: (إسرائيل) تدفع بالمنطقة إلى المزيد من التوتر

عمان-سانا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار في عدوانها الغاشم على غزة ومحاولة فتح جبهات جديدة وجر الغرب إليها.

وخلال تصريح لوكالة (بيترا) حذر الصفدي من استمرار هذا الكيان في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي من دون رادع، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وخرقه كل المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية.

وأشار الصفدي إلى أن عجز المجتمع الدولي عن لجم التطرف الإسرائيلي ووقف جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، أتاح لحكومة هذا الكيان الإمعان في عدوانها وتعريض أمن المنطقة برمتها للخطر.

وشدد الصفدي على أن المجتمع الدولي أمام مفترق أخلاقي وقانوني وأمني، فإما أن يتحمل مسؤوليته ويوقف العدوان والغطرسة الإسرائيلية ويحمي أمن المنطقة، وإما أن يسمح لهذه الحكومة بجر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين.

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