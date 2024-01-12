من مواد بسيطة.. الحرفية وفاء تكريتي تؤسس مشروعها الصغير للمشغولات اليدوية

دمشق-سانا

ساعات طويلة تقضيها الحرفية وفاء تكريتي بتشكيل أنواع مختلفة من الحلي والمجوهرات باستخدام السنارة والخيوط الخاصة وبعض حبات الكريستال ذات الألوان الزاهية والجذابة لتنجز مشغولاتها وتبتكر من الإكسسوارات القديمة التي تعيد تدويرها قطعاً مميزة تلقى استحسان المهتمين ومتابعي صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح لـ سانا بينت تكريتي أنها دأبت منذ صغرها على استغلال أوقات فراغها وممارسة هوايتها بأعمال الكروشيه والصوف التي طورتها لاحقاً، بإعادة تدوير ألبسة قديمة وإنتاج مشغولات يدوية مفيدة كالحقائب وعلب الزينة لتحترف هذه المهنة وتؤسس مشروعاً صغيراً يكون بمثابة مصدر دخل لعائلتها التي باتت تعتمد عليها بعد وفاة زوجها.

وأوضحت تكريتي أنها تضع كل طاقاتها وقدراتها في هذا الفن الذي دفعها للاطلاع الواسع والعميق على كل ما يخص عالم الموضة والأزياء بشكل أوسع، حيث تحول الشغف لديها من حالة لتفريغ الطاقة السلبية والخروج من ضغوطات الحياة، إلى حالة إيجابية تمثلت بمشروع تجاري استطاعت من خلاله تحقيق ذاتها وتطويرها، لافتة إلى أنها تسوق منتجاتها عبر صفحتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشاركاتها المتنوعة بالمعارض والبازارات.

وحول الصعوبات التي تواجه عملها أشارت تكريتي إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية ينعكس على أسعار منتجاتها، ولا سيما أن كل قطعة تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً للإنتاج.

واختتمت تكريتي حديثها بالقول: إن الظروف حالياً صعبة والمطلوب من جميع أفراد الأسرة البحث عن فرص عمل، وأنصح السيدات وربات البيوت باستغلال أوقات فراغهن بتنمية هواياتهن ومهاراتهن للبدء بمشاريع صغيرة لدعم أسرهن.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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