القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الـ (RPG) وتخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: تصدى مقاتلونا في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته التي اقتحمت المخيم منذ ساعات الليل وخاضوا اشتباكات عنيفة وحققوا إصابات مباشرة في صفوف العدو.

– وسائل إعلام فلسطينية : عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الصبرة في مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات عنيفة ومستمرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محوري شرق النصيرات وشرق خان يونس بقطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة R.P.G آلية للاحتلال الإسرائيلي في شمال شرق مخيم النصيرات وتحقق إصابة مباشرة فيها.

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.