مدفيديف: من أهداف العدوان الأمريكي على اليمن صرف الانتباه عن مشاكل نظام كييف

موسكو-سانا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن أحد أسباب فتح الولايات المتحدة لجبهة جديدة في اليمن هو رغبتها في صرف الانتباه عن المشاكل التي تواجه النظام الأوكراني.

وقال مدفيديف في تصريح اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “الليلة الماضية فتح الأمريكيون جبهة جديدة في اليمن، ما أدى إلى تحويل الانتباه عن مشاكل أتباعهم في كييف”.

وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى فجر اليوم لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة من الغارات الجوية.

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