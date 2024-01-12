الصين تعرب عن قلقها من تصعيد التوترات في البحر الأحمر

بكين-سانا

أعربت الصين عن قلقها من تصعيد التوترات في البحر الأحمر، وذلك بعد العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

ونقلت فرانس برس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها اليوم: “الصين تشعر بالقلق من تصعيد التوتر في البحر الأحمر.. نحض الأطراف المعنية على التهدئة وممارسة ضبط النفس لمنع اتساع رقعة النزاع في المنطقة، إضافة إلى المحافظة بشكل مشترك على الممرات المائية الدولية”.

وشددت المتحدثة على أن “منطقة البحر الأحمر ممر مهم للعمليات اللوجستية الدولية وتجارة الطاقة”، معربة عن أملها في “أن تتمكن الجهات المعنية من القيام بدور بناء ومسؤول في ما يتعلق بحماية الأمن الإقليمي والاستقرار في البحر الأحمر بما يتوافق مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

وكانت طائرات أمريكية بريطانية شنت فجر اليوم عدواناً على اليمن استهدفت فيه العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى.

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