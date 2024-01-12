مشروع (حياة) لدعم وتمكين المرأة بالسويداء… جهود تدريبية لخدمة التنمية المحلية

السويداء-سانا

جهود للمساهمة في خدمة التنمية المحلية يضطلع بها مشروع (حياة) لدعم وتمكين المرأة بالسويداء الذي أطلقته مؤخراً جمعية (المرأة حياة) بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويتضمن المشروع بحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية فاتن الخطيب تدريب النساء بشكل مجاني في المجالات المهنية المتمثلة بالخياطة وإعادة تدوير الأقمشة والحلاقة النسائية وتصنيع المنظفات والصناعات الغذائية، وكذلك المجالات التنموية عبر دورات في إدارة المشاريع ومهارات التواصل والمرأة القيادية وتنمية الذات، إضافة إلى تقديم جلسات دعم نفسي للمحتاجات لذلك، مع إدارة الحالة بشكل سري وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.

ويتم ضمن المشروع وفق تصريح الخطيب لمراسل سانا استقطاب السيدات فوق 18 عاماً المحتاجات لتلك الخدمات وتوفير جميع مستلزمات التدريب لهن بإشراف مدربات متخصصات بما يمكنهن من اكتساب مهنة أو تنمية مهارتهن وتوفير الدعم النفسي المطلوب لهن.

والمشروع وفقا لمديرته أماني شقير يهدف لتأهيل وتمكين المرأة لتكون عضواً فاعلاً بالمجتمع ومعيلة لأسرتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

فيما بينت عضو مجلس إدارة الجمعية آمال جمول أن المشروع انطلق حالياً بـ 35 متدربة وهناك خطة للوصول فيه إلى أكثر من ألف متدربة خلال العام الحالي، وخاصة مع وجود إقبال على الدورات والتدريبات المقامة فيه.

وبحسب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص فإن المشروع جاء بناء على فكرة تخدم العمل المنتج في إطار الجوانب التنموية وخدمة التنمية المستدامة، مؤكداً أهميته على مستوى عمل الجمعيات الأهلية بالمحافظة وبما يتماشى مع التوجهات نحو مشاريع كهذه.

وخلال جولة ميدانية لمراسل سانا على التدريبات ضمن المشروع قالت المدربة المتطوعة في مجال الحلاقة النسائية روان العيسمي: “إن إعداد المتدربات يتم بشكل دقيق وصحيح لدخول ميدان العمل”، فيما ذكرت المدربة المتطوعة في مجال الخياطة عبير حرب أنه يجري التركيز على المهارات المطلوبة لتمكين المتدربة من ممارسة هذه المهنة سواء ضمن ورشة أو عمل مستقل خاص بها أو في المنزل.

وأشارت المتدربة سمر أبو منذر إلى أن هدفها من التدريب على الخياطة اكتساب مهنة في هذه الأوضاع الاقتصادية تمكنها من فتح محل لخياطة وإصلاح الملابس، في حين وجدت المتدربة على مهنة الحلاقة عتاب القلعاني في هذا التدريب مجالاً لاكتساب أدق التفاصيل، وبما يعطيها خبرة وممارسة عملية.

عمر الطويل

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