جنوب أفريقيا: حققنا نصراً عظيماً للفلسطينيين وللإنسانية

لاهاي-سانا

اعتبرت جمهورية جنوب أفريقيا أنها حققت نصراً عظيماً للفلسطينيين وللإنسانية جمعاء عبر رفع دعوى قضائية على كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح كلايسون مونييلا المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في تدوينة على منصة إكس أنه “مهما كانت النتيجة فقد حققت جنوب أفريقيا بالفعل نصرا عظيما للفلسطينيين والإنسانية، لقد منحناهم صوتا أمام أعلى محكمة في العالم ولا يمكن تجاهل الأدلة المقدمة إلى قضاة محكمة العدل الدولية وإلى الرأي العالمي”.

بدورها قالت المحامية عادلة هاشم من فريق جنوب أفريقيا: إن “الإجراءات الإسرائيلية عرضت سكان غزة لمستوى غير مسبوق من الهجمات، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية العامة الأساسية”، داعية المحكمة الدولية إلى الاستفادة من الأدلة التي تظهر بشكل لا جدال فيه وجود نمط من السلوك والنية ذات الصلة بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

من جهته قال الفريق القانوني من جنوب أفريقيا لقضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي: إن” إسرائيل انتهكت اتفاقية المعاهدة العالمية التي وقعها أعضاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لمنع الجرائم ضد الإنسانية وذلك في عدوانها على غزة “، مشددا على أن الاتفاقية مخصصة لإنقاذ الإنسانية وأن جميع البلدان التي وقعت عليها ليست ملزمة فقط بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ولكن منعها أيضاً.

وأوضح الفريق أنه طلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت عاجل لكيان الاحتلال الإسرائيلي بتعليق فوري لهجماتها الوحشية في غزة.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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