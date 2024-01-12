اللجنة الفرعية الزراعية بالحسكة تبحث نسب تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي

الحسكة-سانا

بحثت اللجنة الفرعية الزراعية في الحسكة اليوم واقع تنفيذ الخطة الزراعية المقررة للموسم الزراعي 2023/2024 ونسب تنفيذها حتى تاريخه.

وبيّن محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح أن الواقع الزراعي حتى الآن جيد وهناك مؤشرات على موسم زراعي وفير للمحاصيل الشتوية جراء الهطولات المطرية، وأن نسب تنفيذ الخطة الزراعية بلغت لبعض المحاصيل نسبة 100 بالمئة وخاصة المروية، لافتاً إلى صعوبة الواقع الحالي جراء وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي ما يعيق تقديم الخدمات للفلاحين وتأمين قسم من مستلزمات الإنتاج.

وناقشت اللجنة عدداً من المقترحات بما يخص تأمين البذار للموسم الزراعي القادم ونقلها من المحافظات الأخرى لزراعة الحقول الإكثارية بمواصفات ذات جودة عالية.

ودعا أعضاء اللجنة الزراعية إلى ضرورة تكثيف الجهود لتأمين قسم من مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين وخاصة أن الموسم يحمل مؤشرات إيجابية لناحية الهطولات المطرية والإقبال الكبير على الزراعة، والعمل على تذليل الصعوبات أمام مزارعي القطن، وأن تكون هناك دراسة واقعية تحدد من خلالها أسعار القمح والشعير بشكل يترك هامش ربح جيد للفلاح.

وأشار مدير زراعة الحسكة المهندس علي خلوف إلى أن نسبة تنفيذ القمح المروي بلغت 100 بالمائة حيث تمت زراعة كامل المساحة المخططة والبالغة 93 ألف هكتار، وبلغت نسبة القمح البعل نحو 87 بالمائة والمساحة المزروعة بلغت 375500 من المساحة المخطط زراعتها والبالغة 430692 هكتاراً.

وأوضح أنه بالنسبة لمحصول الشعير بلغت المساحة المزروعة بعلاً 330877 هكتاراً زرع منها حتى تاريخه 330300 هكتار، بينما بلغت مساحة الشعير المزروع رياً حتى الآن 21400 هكتار من المساحة المخطط زراعتها والبالغة 21930 هكتاراً.

ولفت مدير الزراعة إلى أن الموسم الحالي شهد إقبالاً كبيراً على الزراعة في كل مناطق الاستقرار الزراعي، مشيراً إلى أن واقع الثروة الحيوانية جيد خلال الفترة الحالية لتوافر الأعلاف والمراعي، وأن دائرة الصحة الحيوانية تتابع عمليات التحصين ضد الأمراض السارية والمعدية وخاصة الحمى القلاعية ومرض جدري الغنم.

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