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استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال جنوب قطاع غزة

2024-01-12

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف منزلاً في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 9 وإصابة آخرين، كما استشهد 8 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال سيارة في حي المنارة بخان يونس وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 23469 شهيداً، بينهم 10300 طفل و7100 امرأة و59604 جرحى وعدد المجازر 1968 مجزرة، بينما ما يزال نحو 7000 في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

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