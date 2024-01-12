بمشاركة 110 سيدات منتجات… افتتاح بازار حلب أحلى

حلب-سانا

بمشاركة 110 سيدات منتجات افتتحت مساء اليوم فعاليات بازار حلب أحلى الذي تقيمه محافظة حلب ومؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات في فندق شهبا حلب، ويضم مختلف أنواع الألبسة الصوفية والأقمشة المطرزة والإيتامين والمشغولات اليدوية من إكسسوارات الزينة ومواد التجميل والمنظفات والرسم على الزجاج والحلويات وأصناف من المطبخ الحلبي.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح لمراسل سانا أن مهرجان بازار حلب أحلى يتميز بمنتجات ومشغولات يدوية لسيدات مبدعات تم تصنيعها في منازلهن عبر مشاريع صغيرة، وتعتبر نواة لمشاريع متوسطة مستقبلية، والهدف منها التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تعاني منها بعض الأسر في المجتمع، مؤكداً دعم المحافظة لهذه المشاريع وتشجيع السيدات المشاركات على تقديم المزيد من المنتجات الاحترافية.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الكنانة للمعارض والمؤتمرات كنانة علوش أن هدف المهرجان الذي يستمر3 أيام تقديم الدعم للسيدات المشاركات لعرض منتجاتهن والتي تم تصنيعها في المنازل وبالتالي ليشكل نافذة لتسويقها، لافتة إلى تميز المشغولات اليدوية التي تعبر عن إبداع السيدة الحلبية واهتمامها بإحياء التراث والفلكلور عبر تقديم المشغولات الصوفية والمطرزات وأنواع الأطعمة والحلويات.

وقالت إباء شيت: إنها تشارك لأول مرة في المعارض من خلال تقديم مجموعة من الألبسة والأزياء النسائية الجاهزة والمشغولة يدوياً، حيث عملت على تصميمها وتنفيذها، لافتة إلى أن المعرض يشكل فرصة هامة لتسويق منتجاتها والتعريف بها في المجتمع.

وتحدثت سهى قباوة عن مشغولاتها اليدوية وأنواع المطرزات على القمصان والألبسة وزخرفتها باستخدام الكرستال واللولو الصناعي، حيث تقوم بتصنيعها في المنزل، وأضافت أنها تحرص على عرض منتجاتها بأسعار مخفضة.

وقالت ميريام كوسا: إنها تقدم أصنافاً منوعة من الحلويات والأطعمة الحلبية وأن مشاركتها تهدف للتعريف بهذه المنتجات للتمكن من تسويقها بأسعار مناسبة للزوار.

قصي رزوق

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