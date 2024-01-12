ضمن فعاليات احتفالية يوم المسرح العربي… عرض مسرحية خريف البنفسج على خشبة ثقافي مرمريتا

حمص-سانا

عرض على خشبة مسرح المركز الثقافي بمرمريتا اليوم وضمن فعاليات احتفالية يوم المسرح العربي مسرحية خريف البنفسج من تأليف وإخراج الكاتب والفنان تمام العواني.

المسرحية التي تعود إلى أحد النصوص الثلاثة لكتاب نصوص مالحة للكاتب تمام العواني الصادر عن اتحاد الكتاب العرب، تعرض حالات إنسانية تلامس الواقع قدم من خلالها المخرج عدة رسائل؛ منها دعوة الشباب للعودة إلى الوطن والمساهمة في إعادة نبض الحياة له والإشارة إلى أن الحب هو الرابطة الأسمى والأقوى دائماً.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت مديرة مسرح ثقافي مرمريتا ريتا زريبي أن العمل المسرحي يحاكي واقعنا الحالي من خلال مجموعة قصص وحوارات ممتعة، ويشير إلى أهمية الاهتمام بالمسرح نظراً لدوره الثقافي الهام، كما يذكرنا بقامات مسرحية مهمة مثل أبو خليل القباني وسعد الله ونوس وفرحان بلبل من خلال ذكر هذه الشخصيات ضمن العرض.

لارا أحمد

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