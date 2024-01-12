المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال ارتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ذكر المكتب الإعلامي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وإعدام ميداني لعشرات الفلسطينيين خلال عدوانه على قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان له أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص بشكل مباشر على عشرات الفلسطينيين قبل أن يدفنهم بالجرافات في مقابر جماعية مثلما حدث في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما أقدم على إعدام 80 شهيداً تم قتلهم بشكل جماعي وسرقة جثامينهم، قبل أن يسلمها مشوهة ومجهولة الهوية ومتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء، لافتاً إلى أن الاحتلال رفض تحديد الأماكن التي أعدم فيها الشهداء للتغطية على جريمته النكراء.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال قتل آلاف الفلسطينيين بشكل متعمد ومقصود، حيث قصف أبراجا ومربعات سكنية مأهولة أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين جلهم أطفال ونساء، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة.

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