مباحثات سورية عراقية حول تفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجالات النقل

دمشق-سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين الحجيمي التعاون الثنائي في مجالات السكك الحديدية والنقل بين البلدين.

الوزير خزيّم أكد خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة أهمية العلاقات المتجذرة بين البلدين واستثمارها اقتصادياً عبر مشاريع تنموية واستثمارية وتجارية تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجالات النقل والسير قدماً بخطوات التعاون الجارية وعلى رأسها مشروع ربط السكك الحديدية بين سورية والعراق انطلاقاً من وإلى موانئ البلدين وتفعيل نقل وشحن البضائع بينهما.

ونوه الوزير خزّيم بإنجاز وحل التشابكات المالية والعقدية بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والشركة العامة لسكك حديد العراق.

من جانبه أشار الحجيمي إلى أهمية التنسيق المتبادل والمتواصل والاستفادة من المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها البلدين وتكثيف الجهود لتجاوز آثار الإجراءات القسرية الاقتصادية مبيناً أهمية تفعيل شرايين النقل وحركة التبادل بينهما وفي مقدمتها ربط السكك الحديدية بين البلدين .

بدوره مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق المهندس يونس خالد جواد أشار إلى جهود الشركة لتنفيذ الربط السككي بين ميناءي أم قصر والفاو مع ميناءي طرطوس واللاذقية السوريين والتطلع لكل ما يسهم في تنفيذ هذا المشروع بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الشقيقين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency