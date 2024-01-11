ميدالية جديدة لسورية بالسباحة في البطولة العربية للفئات العمرية في الدوحة

الدوحة-سانا

أضاف السباح عمار المصري ميدالية فضية جديدة لسورية اليوم في البطولة العربية للفئات العمرية المقامة حالياً في الدوحة.

وجاءت الفضية بسباق 50 متر ظهر، حيث استطاع المصري تسجيل رقم سوري جديد لفئة الناشئين وقدره 29.63، علماً أن الرقم السابق باسم السباح صهيب قلالا قدره 29.79.

وكانت السباحة لين عياش أحرزت أمس الميدالية الذهبية لسباق 50 متر صدر بعد أن سجلت زمناً قدره 34.98 ثانية، وكنان الغريب برونزية سباق 800 متر حرة بزمن قدره 8.52 دقائق.

هناء صقور

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