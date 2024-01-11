مقتل شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة بمركز تجاري في كابول

كابول-سانا

قتل شخصان، وأصيب 12 آخرون بجروح جراء هجوم بعبوة ناسفة استهدف مركزاً تجارياً في العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم مديرية أمن كابول خالد زادران قوله: إن “مركزاً تجارياً في حي دشت بارشي غرب العاصمة تعرض لهجوم بعبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 12 آخرين بجروح”.

ويوم أمس الأول قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة شرقي كابول سبقه هجوم آخر قبل يومين قتل خلاله شخصان وأصيب 14 آخرون بجروح إثر انفجار وقع داخل حافلة صغيرة في دشت بارشي.

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