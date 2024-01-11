وزير الاتصالات: استكمال التجهيزات الفنية والبرمجيات اللازمة لبناء نواة منظومة إدارة أمن المعلومات

دمشق-سانا

أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب استكمال التجهيزات الفنية والبرمجيات اللازمة لبناء نواة منظومة إدارة أمن المعلومات تكون قادرة على اكتشاف محاولات الهجمات الإلكترونية وتحديد نوعها ومصدرها والخدمات التي تستهدفها وكيفية التصدي لها.

ولفت الوزير الخطيب خلال تفقده تنفيذ المشروع إلى أهمية منظومة إدارة أمن المعلومات “إس آي إي أم” بمركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية ضمن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لناحية تتبع ومعالجة الاختراقات للمواقع والمنصات الحكومية المستضافة لدى الهيئة والمنظومات المعلوماتية الأخرى التي سيتم ربطها مع المركز.

بدوره أوضح مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي أن الهدف من المشروع حماية المنظومات الحكومية وغير الحكومية سواء كانت مستضافة أو مرتبطة بالهيئة من أي اختراق داخلي أو خارجي قبل حدوثه بفتره قصيرة، حيث يتم التعرف على الاختراق ومعالجته قبل ظهور آثاره.

نور يوسف

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