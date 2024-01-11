اشتية يطالب جميع الدول باتباع مسار جنوب أفريقيا لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جميع الدول باتباع المسار الذي سارت به جنوب أفريقيا برفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة والانتقال من الإدانات إلى العقوبات ومن البيانات إلى الأفعال، لوقف هذا العدوان.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله اليوم خلال وقفة في ميدان نيلسون مانديلا بمدينة رام الله في الضفة الغربية: “اليوم تحاكم “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق أهلنا في قطاع غزة والمدعي عليها جنوب أفريقيا التي نشكرها باسم الشعب الفلسطيني على خطوتها المشرفة في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان”.

وأضاف: “نواجه منذ أكثر من 75 عاماً إبادة جماعية وهدم بيوت وقلع أشجار وإرهاب مستوطنين، ونظام فصل عنصري ومحاولات تهجير قسرية وضم أراض واحتلالاً، لكن البعض في هذا العالم لا يريد أن يرى”، متسائلاً: “أليس قتل أكثر من 23 ألف فلسطيني في قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء والدواء عنهم، ومحاولة قتل نحو 60 ألف جريح، وهدم أكثر من 300 ألف وحدة سكنية جرائم إبادة جماعية”، مؤكداً أن من يشجع الاحتلال على القتل شريك في جرائمه.

ودعا اشتية الأحرار في كل أنحاء العالم إلى التظاهر، تأييداً لطلب جنوب أفريقيا، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وللمطالبة بوقفه فوراً وإنهاء حرب التجويع والتعطيش بحق أهله، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سينتصر رغم كل إجرام الاحتلال وسيحصل على حقه في تقرير المصير لأنه مؤمن بقضيته التي هي قضية كل إنسان حر في العالم.

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