المقاومة الفلسطينية تدعو إلى مواصلة الحراك العالمي تضامناً مع غزة ورفضاً لعدوان الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

دعت المقاومة الفلسطينية إلى مواصلة الحراك العالمي، تضامناً مع أهالي قطاع غزة المنكوب، ورفضاً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: نجدد دعوتنا لجماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى مواصلة حراكهم الجماهيري ومسيراتهم وفعالياتهم التضامنية مع قطاع غزة وفلسطين غداً الجمعة ويومي السبت والأحد القادمين، في كل مدن وعواصم وساحات العالم، تأييداً لعدالة قضيتنا ومشروعية نضالنا، ورفضاً للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ 97 يوماً، وتنديدا بدعم ومشاركة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيه.

وأضافت المقاومة الفلسطينية: نهيب بكل الجماهير الحرة وأصحاب الضمائر الحية في العالم لإعلاء صوتهم ومواقفهم الرافضة والمنددة بجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وضرورة ممارسة كل أشكال الضغط على الدول والحكومات الداعمة لهذه الحرب الوحشية، حتى يتوقف العدوان والإجرام الذي طال جميع أبناء القطاع وكل مقومات الحياة الإنسانية.

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