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مزاد لبيع 109 سيارات وآليات في دمشق خلال الشهر الجاري

2024-01-11

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع 109 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق.

وبينت المؤسسة أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 28 ولغاية الـ 30 من كانون الثاني الجاري، ومكان تواجد الآليات مستودع الإسكان العسكري فرع النقل المركزي ومستودع القطع التبديلية في صحنايا مقابل كراج النخيل.

وأشارت المؤسسة إلى أن مكان المزاد دمشق، مدينة الجلاء الرياضية، أوتستراد المزة وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة في دمشق أو في فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

منار ديب

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