تسويق أكثر من 2100 طن من الخضار الشتوي في أسواق الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت كميات الخضار الشتوي المسوقة في أسواق الحسكة والمنتجة من أراضيها الزراعية 2123 طناً حتى تاريخه، تشمل مختلف أصناف الخضار التي تزرع خلال الموسم الحالي.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أنه بدأ حديثاً تسويق إنتاج المساحات المزروعة بالخضار الشتوي والبالغة 4269 هكتاراً، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي، وتتضمن في الوقت الحالي تسعة أصناف من الخضار، وهناك أربعة أصناف أخرى سيبدأ تسويقها خلال الفترة القريبة القادمة.

وأشار بلال إلى أن فلاحي المحافظة يزرعون مختلف أصناف الخضار الشتوي لتأمين حاجة الأهالي من هذه المواد، فيما يتم توريد بعض الأصناف كالبندورة والخيار اللذين يزرعان ضمن البيوت البلاستيكية، إضافة إلى مادة البطاطا من المحافظات الأخرى.

يشار إلى أن كميات الخضار الشتوي المسوقة في أسواق المحافظة خلال الموسم الماضي تجاوزت 25 ألف طن.

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