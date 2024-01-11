الخارجية الروسية: خطط مولدوفا السماح بتدريب جنود أوكرانيين على أراضيها تقوض وضعها الحيادي

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن خطط مولدوفا السماح بتدريب عسكريين أوكرانيين على أراضيها أمر غير مقبول، وهو يقوض الوضع الحيادي الذي تتخذه البلاد.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها: إنه تم استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو ليليان داريوس إلى مقر الوزارة وإبلاغه بقلق روسيا بشأن تقارير إعلامية حول خطط شيسيناو المساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين على يد مدربين من دول حلف شمال الأطلسي الناتو على أراضيها، كما تم التأكيد على أن مثل هذه الخطوة ستكون مرفوضة من موسكو، وأنها تقوض الوضع الحيادي لمولدوفا وستعتبر تورطاً مباشراً من مولدوفا في العمليات القتالية التي يقوم بها نظام كييف .

وفي سياق آخر أكدت الوزارة أنها تحتفظ بحق الرد على التصرفات غير الودية من شيسيناو تجاه المواطنين الروس الذين يدخلون هذا البلد لافتاً إلى أن المعاملة القائمة على التمييز ضد مواطنينا ومنعهم من الدخول إلى مولدوفا دون أي سبب معقول بات سلوكاً روتينياً دائماً.

وأضافت الوزارة: إنها قدمت احتجاجاً شديداً بهذا الشأن إلى سفير مولدوفا وتم التأكيد على أنه في حال تواصل هذه الممارسات ضد المواطنين الروس فإن موسكو تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات رد إضافية.

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