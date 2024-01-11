SCS-NET

الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية غزيرة في أغلب المناطق

2024-01-11

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية وممزوجة بالثلج فوق المرتفعات الجبلية ليلاً.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً في الساعة أحياناً، وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

غداً، تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية وممزوجة بالثلج فوق المرتفعات الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الخميسالجمعةالسبت
دمشق14/814/813/6
القنيطرة10/610/611/5
درعا12/711/611/6
السويداء8/68/610/6
حمص11/812/811/7
حماة10/811/710/7
الحسكة10/411/410/4
اللاذقية18/1118/1118/10
طرطوس16/1116/1015/9
حلب10/410/48/3
إدلب13/513/510/3
دير الزور16/514/514/4
الرقة13/313/313/3

انظر ايضاً

الحرارة للانخفاض وهطولات مطرية متفرقة أعلاها 40 مم في شطحة بحماة

دمشق-سانا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها قريبة من معدلاتها أو أعلى

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved