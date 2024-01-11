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إجلاء أكثر من 9 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا

2024-01-11

كوالالمبور-سانا

أدت الفيضانات التي اجتاحت ماليزيا إلى نزوح 9681 شخصاً أمس، وكانت ولاية جوهور هي الأكثر تضرراً.

ونقلت وسائل إعلام ماليزية عن وزارة الرعاية الاجتماعية في البلاد قولها: إن 8180 شخصاً نزحوا في ولاية جوهور، في حين نزح 1501 في ولاية باهانغ المجاورة، وتم إيواء النازحين في 74 مركزاً للإغاثة من الفيضانات.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة بسبب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية، والتي تستمر عادة من تشرين الأول إلى آذار، مصحوبة برياح قوية وأمواج هائجة متوقعة في الولايات الشمالية والساحل الشرقي للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

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