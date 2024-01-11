نصوص شعرية متنوعة في نشاط ثقافي بجرمانا

ريف دمشق-سانا

قصائد شعرية جمعت بين الأصالة والحداثة قدمها الشاعران يحيى محي الدين وعباس حيرقه خلال مشاركتهما في الأمسية الشعرية التي أقامها فرع ريف دمشق لاتحاد كتاب العرب والمحطة الثقافية بجرمانا.

وركزت المواضيع التي تناولتها القصائد الشعرية على النمط الصوفي والإنساني، والتزمت بمكونات الشعر من وزن وصور وقافية وروي.

وجاءت قصائد الشاعر محي الدين مفعمة بالعاطفة الوجدانية وجامعة للخيال والواقع والدلالات الصوفية المعبرة.

وألقى الشاعر حيرقه نصوصه الشعرية التي تنوعت بين الجمال والروئ الإنسانية والعاطفة الوجدانية ليصل إلى حالات جمالية متميزة من خلال منظومته الشعرية التي تميزت بالشطرين والالتزام باللغة، إضافة إلى نصوص عفوية عبر فيها عن تأثره بالواقع.

وخلال إدارته الأمسية قدم رئيس فرع اتحاد كتاب العرب غسان غنيم تعريفاً بالشاعرين وطرائق كتابتهما للشعر، مشيراً إلى ضرورة تنويع المواضيع الثقافية التي تدعم حضورنا الأخلاقي والاجتماعي والوطني.

وبينت رئيسة المحطة الثقافية بجرمانا رمزه خيو أن النصوص التي قدمها الشاعران حيرقه ومحي الدين جمعت بين الأشكال الشعرية في الماضي والحاضر، وعبرت عن الحالات الإنسانية بأسلوب شعري رشيق.

محمد خالد الخضر

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